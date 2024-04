El periodista rosarino Juan Pedro Aleart, del reconocido noticiero local “De 12 a 14″, sorprendió este martes a la audiencia de Canal Tres al comenzar la habitual transmisión del mediodía de una manera atípica. “Este es un programa distinto”,advirtió en el inicio con una mirada fija a cámara. La misma que mantuvo a lo largo de los primeros 25 minutos de aire, en los que contó los abusos sexuales que sufrió tanto él como sus hermanos por parte de su propio padre y su tío.

“Mi padre, además de violento, abusó sexualmente de mi hermana desde sus tres años en adelante siendo él HIV positivo. Afortunadamente no la contagió, pero yo soy testigo de sus ataques de pánico, profundas crisis de angustia, insomnio, caída de cabello, baja de peso corporal. Y sé que pensó cómo quitarse la vida producto de todo lo que mi padre le hizo”., relató el comunicador.

“Yo fui testigo porque mi padre abusó sexualmente de mi hermana delante mío cuando yo era chico. Abusó sexualmente de mi hermana y todo lo hacía parecer un juego. Nos hicieron creer a mí a mi hermano que mi hermana era una exagerada que estaba loca hermana. Mi mamá fue tanto víctima de todo esto como cómplice”, detalló.

Aleart aseguró que «la denuncia fue hecha» bajo la carátula de abuso sexual agravado, y señaló: “Mi padre fue notificado de esta denuncia penal hace tres semanas. Al no querer enfrentar todo lo que había hecho, la barbaridad que había cometido, decidió quitarse la vida”.

Luego, el periodista reveló que también fue víctima de abuso por parte de su tío. “En una casa en la que estaban naturalizados los abusos y la violencia, un tío en quien yo confiaba, que cumplió en muchas situaciones como padre mío, se aprovechó del contexto de vulnerabilidad extrema en el que estaba y abusó sexualmente de mí y de mi hermano desde los 6 años en adelante”, expresó. “Mis padres no hicieron nada y yo seguí siendo abusado una y otra vez, y mi hermano también”, completó Juan Pedro.

“Lo denuncié a fines del 2022. Para mí hacer la denuncia fue muy difícil. Animarme a hacerla siendo una figura pública. Ha sido muy difícil hacer el noticiero con todo esto adentro mío”, subrayó Aleart. Además, reveló que la Justicia de Santa Fe le aseguró que su relato era creíble y fundado, pero que el delito está prescripto.

En este sentido, agregó: “Me ha costado muchísimo, he tocado muchas puertas para cambiar esto, para pedir ayuda para buscar un poco de paz. Me he encontrado que la Justicia de la provincia de Santa Fe me dio la espalda y me hizo revivir los abusos”.

“La causa está en la Corte de la provincia, espero que esta vez los miembros de la Corte estén a la altura de las circunstancias y se pongan del lado de los niños abusados sexualmente que hoy son adultos y no del lado de los abusadores”, remarcó Juan Pedro.