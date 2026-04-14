Un hombre de poco más de 60 años murió hoy pasadas las 20:00 tras ser atropellado por un camión en el barrio Libertad. Según indicaron testigos, el camión habría cruzado el semáforo en rojo al momento del impacto, lo que es materia de investigación por parte de las autoridades

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El siniestro ocurrió en Luro al 9500, en la intersección con Portugal, cuando la víctima cruzaba la avenida a mitad de cuadra.

En el lugar, trabajaron una ambulancia del SAME, agentes de la Policía Bonaerense y personal de la Policía Científica. Los profesionales de la salud intentaron reanimar al hombre, pero confirmaron su fallecimiento en el lugar.

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La investigación busca esclarecer las circunstancias en las que se produjo el hecho. En ese marco, se analizan las cámaras de seguridad públicas y también las pertenecientes a comercios y viviendas de la zona.

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