Un trágico accidente conmocionó a Roma donde un obrero murió tras quedar atrapado más de once horas bajo los escombros de la Torre dei Conti, una estructura medieval del siglo XIII ubicada a pocos metros del Foro Romano y el Coliseo.

Ads

El trabajador, identificado por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Rumania como Octav Stroici, fue rescatado con vida por los bomberos en una compleja operación que se extendió durante toda la jornada, pero falleció poco después debido al trauma sufrido. Otro obrero rumano logró sobrevivir y se encuentra fuera de peligro.

Puede interesarte

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, expresó sus condolencias a la familia de la víctima y destacó el esfuerzo de los rescatistas: “Expreso mi más sentido pésame, en nombre propio y del gobierno. Acompañamos en el dolor a su familia y compañeros en este momento de indescriptible sufrimiento”.

Ads

El siniestro ocurrió durante los trabajos de restauración de la torre, cerrada al público desde 2007, que estaba siendo sometida a una obra de refuerzo estructural y modernización valuada en 6,9 millones de euros.

Según informaron las autoridades, la torre se derrumbó parcialmente durante el mediodía y volvió a colapsar por segunda vez mientras los bomberos intentaban rescatar a los obreros atrapados.

Ads

Puede interesarte

Turistas y vecinos que se encontraban cerca del Foro Romano filmaron el momento en que una nube de polvo cubrió la zona durante el segundo colapso. “Escuchamos un estruendo y vimos cómo la torre se inclinaba. Fue aterrador”, contó una trabajadora de un local cercano.

Las autoridades italianas aseguraron que los peritajes estructurales previos habían certificado la estabilidad del edificio, y que el derrumbe se produjo cuando la obra ya estaba próxima a finalizar.

La Fiscalía italiana abrió una investigación por “desastre culposo y lesiones por negligencia”, mientras que el área de Patrimonio Cultural confirmó que los derrumbes afectaron la base sur, parte de la escalera y el techo del edificio.

Ads

La Torre dei Conti, construida en 1238 por orden del papa Inocencio III, es una de las estructuras más antiguas de Roma. A lo largo de su historia sufrió daños por terremotos y derrumbes, y su restauración actual incluía la instalación de sistemas eléctricos, de iluminación y un nuevo museo sobre la Roma Imperial.

Fuente: Asociated Press