Alejandra Maglietti atravesó un mal momento en las últimas horas cuando, según contó, le abrieron el auto con un inhibidor de señal mientras estaba estacionado en una calle de Palermo Soho y le robaron sus pertenencias. La modelo y abogada relató que le sustrajeron un bolso con maquillaje, ropa y accesorios que iba a utilizar en Bendita.



“Se llevaron mi bolso con maquillaje y ropa. Desde que lo conté, no paro de recibir mensajes de gente a la que le pasó lo mismo, sobre todo en zonas comerciales”, expresó, y explicó que tras el robo comenzó a buscar cámaras de seguridad en los comercios cercanos para intentar identificar a los responsables.



En sus redes sociales, Maglietti advirtió sobre esta modalidad delictiva: “Ayer me robaron en Palermo Soho con el famoso inhibidor. Se llevaron mi bolso con maquillaje, ropa y accesorios que iba a usar en Bendita. Desde que lo conté, no paro de recibir mensajes de gente a la que le pasó lo mismo, sobre todo en zonas comerciales. ¡Tengan cuidado!”



Además, contó que en el local ubicado sobre la calle El Salvador, adonde había ido a retirar unas cosas, le confirmaron que estos episodios son habituales. “Lo hacen en zonas donde la gente se baja del auto un ratito, pasan con una mochila o algo que disimula el inhibidor”, detalló, y recomendó revisar la cerradura del vehículo antes de retirarse.



“Tengan cuidado”, insistió, y pidió estar atentos para evitar ser víctimas de este tipo de robos.



Ads

Ads