En un nuevo capítulo de tensión diplomática entre Estados Unidos y Cuba, el Gobierno estadounidense emitió este jueves una dura queja formal al acusar a “agentes del régimen” cubano de acosar al encargado de negocios de la embajada estadounidense en La Habana, Mike Hammer, durante sus recientes desplazamientos por la isla caribeña.

La denuncia fue hecha pública a través de la cuenta oficial en la red X del subsecretario de Estado, Christopher Landau, quien aseguró que Washington tiene identificadas a las personas involucradas y advirtió que podrían adoptarse medidas de represalia, incluyendo sanciones relacionadas con visados.

“Los diplomáticos deben poder desempeñar sus funciones sin ser acosados por matones”, subrayó Landau, en referencia a lo que describió como acciones de “pequeños grupos de agentes del régimen cubano” que habrían hostigado al diplomático estadounidense.

La queja oficial surge en medio de un clima de relaciones bilaterales marcadas por roces constantes. La administración del presidente Donald Trump mantiene un bloqueo energético sobre Cuba, que incluye la imposición de aranceles a los suministros de crudo a la isla, una medida que ha agravado la crisis económica y de suministro en el país caribeño y ha elevado las fricciones con Washington.

Hammer, encargado de negocios en La Habana, ha estado realizando recorridos por Cuba para mantener diálogo con comunidades locales y monitorear la situación sobre el terreno.

En su mensaje, Landau recordó que, según los principios del derecho internacional, los representantes diplomáticos deben tener libertad y seguridad en el ejercicio de sus funciones sin interferencias o presiones externas. La denuncia se suma a otros incidentes recientes en los que Washington ha expresado desaprobación por el trato a sus diplomáticos y por la conducta de agentes estatales en La Habana.

Las autoridades cubanas, por su parte, no han emitido una respuesta pública detallada a esta denuncia.

El episodio se produce en un momento en el que las relaciones entre ambos países están lejos de una normalización plena, pese a ciertas aperturas diplomáticas en años anteriores. Además de las tensiones energéticas y comerciales, hay desacuerdos permanentes sobre derechos humanos, libertades civiles y políticas de migración, que siguen siendo puntos sensibles en la agenda bilateral.