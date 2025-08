Victoria Villarruel vivió un incómodo momento en su recorrida por la Fiesta del Poncho, en Catamarca. A la vicepresidente le preguntaron si había traicionado a Javier Milei, por haber validado la sesión en la que el Senado aprobó la suba de jubilaciones y el envío de fondos a las provincias, y respondió con visible enojo: "No ha sido nada de eso".

A Villarruel la interrumpió un cronista de un medio afín a Milei en su recorrida antes del acto inaugural de la Fiesta. Entre evasivas, el movilero logró hacerle una pregunta en tono de reproche. "¿Pero qué se siente? ¿No traicionaste a 15 millones de votantes?", inquirió el movilero.

A la vicepresidente, que no detuvo su marcha, se le borró la sonrisa de la cara. "No me parece que esa sea una pregunta que me tengas que hacer, porque la verdad que no ha sido nada de eso", contestó, con evidentes señales de fastidio.

"Es que se habla mucho y lamentablemente mucha gente confió en vos", insistió el notero de La Derecha Diario. "Lo que se habla tiene que ser hoy, en el día de hoy, algo que le da trabajo a miles de argentinos, a miles de catamarqueños", respondió ella, aludiendo a la industria del poncho, motivo por el que hizo la visita a la provincia del noroeste.

Entonces, le preguntaron, aún en tono de reproche: "¿No hay una disculpa para Milei?". Pero Villarruel eludió responder directamente, dijo "muchas gracias a todos" y siguió con su caminata.

La vicepresidente está en Catamarca para participar de la Fiesta Nacional del Poncho. Viajó en un vuelo de Aerolíneas Argentinas y fue recibida por el ministro de Gobierno, Seguridad y Justicia, Fernando Monguillot, y la presidenta de la Cámara de Diputados, Paola Fedeli.

Minutos más tarde, llegó a la Casa de Gobierno provincial, donde mantuvo un encuentro con Raúl Jalil, gobernador aliado a Milei. "Es una fiesta a la que le tengo mucho cariño y espero poder venir todos los años, me encanta el espíritu de la gente", dijo.

La interna entre Milei y Villarruel volvió a escalar la semana pasada cuando funcionarios de primera línea, entre ellos Patricia Bullrich, le reclamaron que haya encabezado la sesión del Senado en la que se trataron y aprobaron proyectos críticos para los objetivos del Gobierno nacional.

Después, la vicepresidente publicó comentarios críticos contra el presidente en su cuenta de Instagram, donde defendió que se haya hecho la sesión en la Cámara alta y cuestionó los viajes y las designaciones a parientes en el oficialismo. Desde el entorno de Villarruel hablan de "maltrato sistemático" y deslizan que comenzará a trabajar, después de octubre, en un armado político propio para las elecciones 2027.

Fuente: Clarín