La Argentina tendrá participación en una de las misiones espaciales más trascendentes de las últimas décadas. Se trata de ATENEA, un microsatélite desarrollado por equipos científicos nacionales que fue elegido por la NASA para formar parte de Artemis II, el programa que llevará nuevamente astronautas a orbitar la Luna.

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El director del proyecto ASTAR de la Facultad de Ingeniería de la UBA, Fernando Filippetti, destacó desde Cabo Cañaveral la relevancia del hito y remarcó la expectativa que rodea al lanzamiento. “Hace más de 50 años que no se intenta algo parecido”, sostuvo al describir el clima que se vive en el centro espacial.

ATENEA es el único satélite latinoamericano que acompaña esta misión y fue seleccionado entre propuestas de casi 50 países. Finalmente, solo cuatro lograron un lugar en el lanzador: Argentina, Alemania, Arabia Saudita y Corea del Sur.

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El desarrollo del microsatélite fue resultado de un trabajo conjunto entre la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE), la Facultad de Ingeniería de la UBA, la Universidad Nacional de La Plata, la Universidad Nacional de San Martín, el Instituto Argentino de Radioastronomía, la Comisión Nacional de Energía Atómica y la empresa VENG.

Filippetti puso además el foco en el valor de la universidad pública en este logro. Según señaló, el proyecto fue impulsado por profesionales formados en instituciones nacionales y representa una muestra de la capacidad científica y tecnológica argentina.

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En cuanto a los objetivos de la misión, explicó que ATENEA buscará medir radiación, validar tecnologías y poner a prueba sistemas modernos de navegación y posicionamiento. Esos ensayos, sostuvo, colocan a la Argentina en un lugar de privilegio dentro del ecosistema aeroespacial.

Artemis II tendrá una duración aproximada de diez días y llevará a cuatro astronautas en un viaje alrededor de la Luna, sin alunizaje. Para el equipo argentino, la incorporación del microsatélite abre además una ventana de proyección a futuro, tanto en términos científicos como económicos.

“Si logramos impulsar el ecosistema aeroespacial argentino, podemos traer inversiones, trabajo de alta calidad y desarrollos de última tecnología”, planteó Filippetti, quien también subrayó el impacto que una misión de este tipo puede tener sobre la industria local y sobre la visibilidad internacional del país en materia espacial.

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El viaje de ATENEA, así, no solo representa un motivo de orgullo científico. También aparece como una apuesta estratégica para posicionar a la Argentina en una nueva etapa de la exploración espacial.

Fuente: Infobae