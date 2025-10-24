Un menor de 12 años fue detenido esta madrugada por protagonizar un robo en banda junto a otros jóvenes -supuestamente todos eran menores- contra un chofer de la aplicación Didi, a quien le sustrajeron el auto, un teléfono celular y documentación personal.

La víctima, de 25 años, llegó a Beruti y Colombia para tomar un viaje con su Volkswagen Gol Trend blanco, cuando uno de los agresores subió al vehículo, mostró un arma y -junto a sus cómplices- procedió a sustraer los elementos mencionados.

Los ladrones huyeron por Beruti en dirección a la avenida 228. Y tras la denuncia del conductor, se montó una persecución policial que culminó en la calle Errea, entre Necochea e Ituzaingó, donde los cuatro desconocidos -todos menores, según el testimonio del chofer- se dispersaron en distintas direcciones.

Finalmente las autoridades lograron la detención del menor de 12 años en la intersección de Ituzaingó y Venezuela.

En el hecho intervino la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil N°4, a cargo de Carlos Russo, quien dispuso la aprehensión del imputado. El adolescente fue notificado de los cargos, entregado posteriormente a su progenitor y se secuestró un teléfono celular que tenía en su poder.

Finalmente, el vehículo fue restituido a su propietario.