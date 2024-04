Carlos Trotta es un médico marplatense que integra la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y actualmente se encuentra en Turquía, a la espera del permiso que los habilite a zarpar rumbo a la Franja de Gaza con el fin de llevar medicamentos, grupos electrógenos y la presencia de observadores de derechos humanos de alrededor de 30 países. “Cuando me preguntan por qué hago esto, la respuesta que me surge natural es ‘por qué no’”, comentó.

El marplatense contó que la “Flotilla de la Libertad”, como se llama la misión integrada por tres buques con 5500 toneladas de material, se encuentra a la espera de que el gobierno de Turquía los deje salir, algo que podría ocurrir este jueves 25. “Pasa que en este momento están recibiendo presiones muy fuertes para no dejar que la flotilla salga. Esperamos salir finalmente rumbo a Gaza”, informó.

En diálogo con Primera Tarde por Radio Mitre Mar del Plata, Trottta destacó que esta actividad “puede ser muy importante sobre todo para acercar la ayuda, pero sobre todo por la solidaridad con un pueblo que la está pasando muy mal. Y el intento de romper con el bloqueo marítimo al que está sometido hace tiempo la Franja de Gaza, donde la situación es insostenible”.

Para Carlos Trotta es “fundamental” el apoyo de su familia.

Con relación a lo que sucede en aquella parte del planeta, el filántropo aseguró que “cuando uno trata de profundizar el conocimiento de lo que está sucediendo allí, con la destrucción de hospitales, ambulancias, con chicos que han quedado huérfanos… No quiero entrar en detalles morbosos, pero la situación es tremenda”. Y citó una frase del secretario de Naciones Unidas: “Esta no es sólo una crisis humanitaria, sino una crisis de humanidad”.

Además de la situación de aislamiento a la que la población de la Franja de Gaza ha sido sometida con un bloqueo marítimo, Trotta consideró que “lo peor es el bloqueo mediático: no circula información, la poca que surge, al menos en los medios hegemónicos, no es información correcta. Se mezclan las cosas. En esto que se intenta hacer con la ‘Flotilla de la Libertad’ se habla de terrorismo y otras mentiras que ya estamos acostumbrados”.

Por si hiciera falta recordarlo, el marplatense remarcó que “esto es de ser humano a ser humano. Hoy es con el pueblo palestino, pero si mañana pasa con la población judía o cualquier otra, sería lo mismo”.

La “Flotilla de la Libertad” actúa desde 2008 y ha tenido diferentes vicisitudes a lo largo del tiempo, por ejemplo en 2010 cuando el buque que intentaba llegar a Gaza fue abordado por comandos israelís y diez de los pasajeros fueron asesinados. Por eso, contó el marplatense, se formó una organización que ya tiene más de cuatro millones de adherentes en Turquía y otros países, con familiares de aquellos ciudadanos turcos que fueron asesinados.

“Lo que me motiva es simplemente el hecho de ser un trabajador de la salud, me parece que realmente cuando surge esa pregunta de por qué uno hace esto es por qué no. Me parece natural para cualquiera que trabaje en salud”, sostuvo Trotta a la vez que consideró “fundamental” el apoyo de su familia: “Por supuesto que tanto mi esposa como mis dos hijos me apoyan totalmente. Para mí es vital”.