Se realizó en Mendoza la 17ª edición de la Cátedra Konrad Adenauer, organizada por la Fundación Konrad Adenauer (KAS) y la Asociación Civil de Estudios Populares (ACEP), con la participación de 60 becarios de ocho provincias, entre ellos el marplatense Nicolás Mauro, quien intervino como expositor en un panel sobre juventud y democracia.

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En un cronograma intensivo de charlas, paneles y talleres -que incluyó desde intendentes y funcionarios mendocinos hasta el embajador de Alemania y el vicepresidente corporativo de la CAF- las experiencias de los jóvenes ocuparon un rol central. En ese marco, Mauro, secretario de Juventud del PJ marplatense e integrante de la Mesa Nacional de la JUP, fue uno de los referentes convocados.

El marplatense sostuvo que “está en crisis la democracia porque están en crisis los valores. Hay que volver a construir la democracia desde la concepción de pueblo, que no es una categoría abstracta, sino una categoría histórica y mística que tiene que ver con la cultura y con un proyecto común que se va formando en un proceso”.

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Junto a él, otros representantes de distintas provincias integraron el panel en el que se inauguró formalmente ACEP Joven. Participaron Emmanuel Thomé (La Pampa), Santiago Halle (Paraná), Patricio Adorno (Tucumán), Sabrina Godoy (Córdoba), Deborah Dimitru (Catamarca) y Carmen Drago, representante alemana de la Konrad Adenauer.

Durante la jornada, los participantes abordaron tres ejes centrales: democracia, federalismo y participación. En ese sentido, Oscar Ensinck, presidente de ACEP, reflexionó: “No podemos pensar la democracia sin el financiamiento público de la política y de la formación de dirigentes que deben estar a la altura de las definiciones de nuestro país. La democracia no puede ser una expresión partidaria solo de quienes pueden pagar campañas políticas, sino el cuidado de la participación del pueblo y de los intereses del conjunto, del bien común”.

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En el cierre del panel, un video del Papa Francisco acompañó las palabras finales e invitó a los participantes a seguir comprometiéndose, a reconstruir el tejido social y a pensar en la Patria desde las raíces de la identidad argentina. Mauro concluyó que “es falso que los jóvenes no se involucran. El problema es que seguimos hablando en un idioma que ellos no hablan. Cambiaron las formas de participación y la democracia digital está reemplazando a la democracia de partidos”.