Por Camila Barros Palma.

Descubrir nuestra vocación no tiene una fecha límite. A pesar de que el sistema establece que una vez terminado el colegio secundario hay que elegir un rumbo que determine lo que haremos por los próximos años de nuestra vida, la respuesta no siempre llega y hay que probar más de una opción antes de elegir la correcta.

Roberto Damián Ferreyra nació en Mar del Plata y hace 25 años tomó la decisión de buscar su rumbo en Palma de Mallorca. Soltero y sin hijos, trabaja como cocinero desde su llegada en una de las ciudades turísticas por excelencia, "cuando llegué no tenía ni idea de cómo hacer un huevo frito, pero empecé a trabajar en ello y ahora llevo más de dos décadas trabajando en lo que es cocina".

¿Cómo era tu vida en Mar del Plata?

Me vine con 21 años, cumplí los 22 aquí al mes de estar aquí. Sobre mi vida en Mar del Plata, terminé el bachiller a los 17 años, porque soy de mayo, y el primer año me lo tomé para ver qué quería hacer, qué quería estudiar. Empecé a hacer cursos, lo normal en aquella época como computación, administración, pero no terminaba nada.

El segundo año empecé a estudiar diseño y decoración de interiores, hice dos años y todo bancado por mis padres porque yo no trabajaba, sólo en las temporadas. En una estuve en un parque acuático y en otra en un local de ropa en la peatonal. No tenía nada de experiencia en aquella época, ya empezaba a no haber trabajo, te estoy hablando de hace 25 años. La juventud terminábamos de estudiar y no encontrabas empleo, con lo que junté en la temporada y con ayuda de mis padres, pagué el primer pasaje.

Me vine para España, en teoría, para unas vacaciones, ver cómo era la vida en aquel momento donde no había la migración que hay hoy. Con lo que trabajé viaje por Italia y volví Argentina.

Tuve la suerte de poder hacer la ciudadanía italiana porque mi bisabuelo había venido de Italia. Lo hice a su hijo, a mi abuelo italiano, luego se la pasó a mi madre y ella a mí. Por suerte en aquel momento no tardaba nada y creo que en dos meses ya tenía el pasaporte en la mano como para poder viajar y estar legal.

En aquel momento se conseguía trabajo en negro, era diferente, pero pensá que no sólo había inmigración desde Argentina, sino de toda América Ecuador, Colombia, Venezuela, Perú, Bolivia. Con los años esto se puso mucho más firme, pero yo gracias a Dios tengo la suerte de que de mi segundo año aquí ya vine con los papeles.

Empecé a trabajar en cocina sin tener mucha noción, pero me la ha dado la experiencia para hoy seguir trabajando de esto que es algo que me gusta mucho. Ahora estoy de jefe de cocina en un restaurante pequeñito acá, muy contento con una vida armada y satisfactoria.

¿Cómo fue el primer tiempo en España?

Yo vine acá en el '98 estuve unos cuatro meses, pero fueron más vacaciones que otra cosa. Me fui a recorrer Italia, trabajé otro poquito y claro, no tenía papeles tampoco en ese tiempo y mi idea era volver a Argentina.

Volví en abril del '99, pero vengo ya con trabajo, tenía una amiga que había venido el año anterior conmigo y ella me consiguió empleo. Yo le debía a mi padre el pasaje del año anterior, en Argentina no conseguí trabajo, por lo que ya debía un pasaje, tenía que pedir otro y dinero para estar acá.

Empecé en la cocina de un catering donde trabajaba 8 horas de 11 pm a 7 am y luego me había buscado otro trabajo en una en un restaurante en la playa por cuatro horas. Así en tres meses le pude devolver a mi padre lo que le debía que serían hoy unos 3.000 dólares.

En ese mismo lugar estuve trabajando más o menos unos 10 años, aquí al ser isla tenemos mucho trabajo en temporada que empieza prácticamente, si el tiempo acompaña, después de Semana Santa y dura hasta el 1° de noviembre más o menos, aquí las temporadas son mucho más largas.

Con el catering en la cocina me hicieron un contrato de fijo discontinuo donde me aseguraban trabajo de 9 a 10 meses al año y a mí me venía muy bien porque trabajaba nueve diez meses y después me podía ir dos meses para Argentina a ver a la familia.

La adaptación para mí fue muy buena, pero yo también soy un argentino atípico porque me adapté desde el primer momento acá. Obviamente a la hora de hablar, lo hago como si hubiera llegado ayer.

Una de las dificultades que puedo decirte que he tenido es el tema de la vivienda, pero es algo que aún hoy después de 25 años acompaña a cualquiera. Cuesta muchísimo, al ser un sitio vacacional la gente prefiere alquilar por lo que es temporada por meses que todo un piso de forma anual por el desgaste que tiene.

Luego con mi familia, hablamos mucho y en aquel momento por teléfono. En ese entonces una vez a la semana y nos empezamos a comunicar por mail, estoy hablando ya del año '99. Hoy en día es diferente porque mi madre desayuna y me manda un mensaje con una foto con lo que está comiendo o hacemos videollamadas. Estamos mucho más comunicados, aunque no es lo mismo que estar ahí.

¿Qué es lo que extrañas de Mar del Plata?

Después de tantos años, a lo mejor extraño juntarme con mis amigos en la fuente, eso me remonta a cuando tenía 20 años y hoy tengo 47. Acá pude tener todo menos mi familia que está toda allá, pero bueno, a lo largo de los años aprendes a convivir con la distancia. Hoy Internet y las tecnologías acercan con una videollamada a mi familia. Habló cada día con mi madre, con mi hermana lo mismo, y aunque no esté ahí son cosas que es que te acercan.

También a lo mejor un paseo por la costa, pero si algún día vienes para aquí tienes un paisaje, tienes otra cosa, es lo que me regaló la vida hace 25 años y lo aproveché. Yo siempre digo que los que somos de un lugar con mar lo necesitamos y la verdad que en mis peores días he salido a caminar buscando el mar y no sé, solamente el ruido sea invierno o verano, a mí me reconforta.

¿Te quedaron amigos en Mar del Plata?

Primero que tengo mucha familia, sobre todo el lado materno es grande y luego sí tengo a mis amigos que seguimos en contacto por las redes sociales.

Están los del colegio secundario del bachiller que hoy son tres matrimonios. Luego tengo mis amigos de toda la vida del colegio primario, que son incondicionales y están siempre, otros tanto que me han dado la vida a lo largo de de todos estos años.

Siempre digo que hoy me costaría más, si me tuviera que ir de acá, será por la edad y por todo lo vivido me costaría mucho más que con 20 años cuando tomé la decisión de dejar Argentina donde estaban mis amigos. Tenía familia, una vida, pero la verdad que fue una decisión que no pensé mucho.

¿Cómo es la cotidianeidad en Palma de Mallorca?

Tengo una vida muy tranquila, hace ya un par de años con el tema de los cruceros la isla tiene vida y tiene trabajo prácticamente todo el año. Aquí tenemos montañas, tierra, lagos y ríos. La verdad que es un paisaje muy abundante y me gusta mucho recorrer la isla, obviamente cada vez que viene tengo oportunidad de hacerlo.

Yo soy de Mar del Plata, y siempre lo he dicho, necesito vivir en un lugar con mar. Las playas son paradisíacas, te puedo decir que no tenemos nada que envidiarle al Caribe, el paisaje es precioso precioso.

Sin embargo, estamos viviendo la post pandemia, dos años casi de inflación, pero es mínima comparado con lo que puede llegar a ser Argentina. Se ha notado en la canasta familiar, en el supermercado y en la subida de la gasolina. El Gobierno ha decidido poner todo lo que es transporte público gratis, así que tenemos trenes siendo residentes, autobuses larga media y corta distancia los tenemos gratuitos. Entonces me impulsa en mi día libre a poder salir e irme a cambiar un poquito el paisaje.

¿Se puede hablar de una estabilidad económica?

Durante muchos años, al comprar en los precios no había inflación. Mi hermana de hecho vivió acá como 10 años, se fue y volvió, y veía los mismos precios en el supermercado, algo que nosotros como argentinos con todas las hiper megas inflaciones que ha habido allá, no lo podíamos creer.

La pandemia ha hecho mucho daño, y sobre todo estos dos últimos años, subieron las cosas, se ha notado al bolsillo a una compra de supermercado, por ejemplo yo de ir a comprar y gastar X dinero. Ahora gasto un poquito más, a lo mejor un 5%, que para aquí es mucho.

¿Y la estabilidad laboral?

Te puedo decir que acá hay trabajo y no hay mano de obra, el español a veces no quiere trabajar. Ttenemos algo que es el paro, un subsidio de desempleo, que por un año de trabajo tenés cuatro meses de subsidio. Es un 70% del sueldo que tenés y tristemente hay gente que prefiere trabajar un año y estar cuatro meses de paro que trabajar todo el tiempo.

Por suerte me muevo en un círculo, digamos en una profesión que es cocinero, donde gracias a Dios no me falta trabajo desde hace años y tengo la suerte de que aún estando trabajando siempre tengo ofertas.

Las jornadas laborales son de 40 horas semanales que son cinco días a la semana repartidos tiene 8 horas. Esto se respeta sea invierno sea verano, haya mucho trabajo o no.

En mi caso, ahora soy de jefe de cocina y la verdad tengo mucho trabajo como hacer pedidos, horarios, inventarios, cada mes rellenar planillas para sanidad, cosas que es trabajo que me suelo traer a casa o suelo seguir haciendo, pero mi jornada laboral es de 8 horas.

Asimismo, tenemos vacaciones desde el minuto cero y son 35 días anuales, más 14 festivos o feriados. Es decir, que una persona que empieza a trabajar hoy con contrato todo el año, se encuentra con 49 días de vacaciones.

Los días festivos los suelo trabajar siempre, más estando en la gastronomía, pero luego me los dan. Entonces hace que también pueda ir a casa a Argentina, voy de 30 a 40 días sin problemas. También suelo hacer un viaje lindo para conocer, en los últimos años pasé por Costa Rica, Nueva York, me gusta mucho viajar y por suerte tengo una estabilidad económica que me lo permite.

¿Se puede hablar de seguridad?

Te puedo hablar de la seguridad que hay, aquí también hay raterillos, robos en autobuses, pero al ser isla estamos mucho más cuidados, de alguna manera, más vigilados. Mi madre dentro de un mes viene y puede salir a pasear tranquila, volver a casa a las 12 de la noche que no hay ningún tipo de problema.

Vivo a dos calles de una peatonal, a unas siete del pleno centro de aquí y cerca de un barrio conflictivo, pero la verdad que te puedo decir que hay seguridad. también. Alguna vez a alguien le han robado una bicicleta o una moto, pero es lo menos, no se habla de que entren a robar en una casa.

¿Qué otras cosas podrías contar de la vida en España?

Hoy tengo mi vida acá, no busco la diferencia del euro con respecto al peso, la diferencia es la vida que que puedo llegar a tener, los gustos y la calidad sobre todo yo siempre hablo de eso.

Después está el argentino que cuenta que gana 3.000 euros lavando copas en un restaurante, te tengo que decir que es mentira, yo jamás digo ni lo que gano ni lo que dejo de ganar, pero te puedo decir que está lejos de eso. Hace muy poco, me dijo un primo mío que fulanito se puede ganar 2.500 euros de camarero, no sé dónde y le digo, mira que llevo 25 años y no gano eso.

Yo vine con mucha suerte a nivel laboral, luego también tuve el problema de su momento de la vivienda y gente que ni conocía me abrió las puertas de su casa, que es algo que siempre agradezco y si puedo lo hago ayudando a alguien que venga en las mismas condiciones .

En mi caso personal vivo muy bien, no hago vida de rico, pero estoy tranquilo, muy tranquilo. Tengo tanto estabilidad laboral como económica y me doy gustos. Aquí puedo salir a cenar, ir al cine, un concierto, hacerme un viajecito, una escapada a algún lugar de España en dos o tres días .

Te puedo decir que tengo como unos 30 viajes desde España a Argentina, así que mi familia no se puede quejar porque me ve muy seguido. También me ha dado la oportunidad de conocer otros sitios, he podido viajar por acá por Italia, Francia, Inglaterra, Alemania y Marruecos. La verdad que doy gracias siempre por la vida que tengo.