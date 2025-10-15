La Federación de Vóley Argentina fue a competir con las duplas masculinas y femeninas a la Copa del Mundo juvenil de México, la cual se jugará desde hoy hasta el domingo. En la pareja de hombres, un marplatense llevará los conocimientos deportivos y costeros de nuestra ciudad hasta las tierras aztecas.

Ads

Brais del Coto, junto a su compañero el misionero Marcos González, integrarán la dupla masculina de Argentina en el Campeonato Mundial U21 de beach voley que comenzará hoy en la ciudad de Puebla. Además, el árbitro local Martín Medina viajó con la delegación y representará en su rol a Mar del Plata.

El torneo reúne a las mejores 32 duplas del mundo, con jugadores menores de 21 años, y el marplatense buscará con su pareja mejorar el color de la medalla sudamericana: en Quito, consiguieron la de Plata al quedarse con el segundo lugar del podio.

Ads

Puede interesarte

Ads