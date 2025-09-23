El episodio ocurrió cuando el propietario, un hombre de 58 años, llegó junto a su esposa y advirtió la alarma activada y los ladridos de sus perros. Al ingresar, sorprendió al intruso intentando arrancar un televisor de la pared.

En medio de la persecución, el ladrón reaccionó con violencia y arrojó el aparato contra el dueño de casa, provocándole una lesión leve en la pierna y destruyendo el electrodoméstico contra el suelo.

Tras el forcejeo, el delincuente huyó hacia la calle 138, dejando la casa revuelta. La víctima constató el faltante de una notebook y otros objetos de valor. En la cocina quedaron restos de las empanadas que el ladrón alcanzó a comer durante el robo.

La Fiscalía de turno de La Plata investiga el hecho y analiza las imágenes captadas por cámaras de seguridad para identificar al responsable. Efectivos de la Policía Científica trabajaron en el lugar en busca de huellas y rastros.

Hasta el momento no hubo detenciones, aunque la Policía Bonaerense intensificó los patrullajes en la zona, ante la preocupación de los vecinos por la seguidilla de hechos delictivos.

Fuente: Infobae