Mar del Plata tendrá este jueves 15 de enero una jornada atravesada por la inestabilidad, con alerta por tormentas y condiciones que podrían complicar las actividades al aire libre, según el pronóstico oficial del Servicio Meteorológico Nacional.

Durante la mañana se prevén tormentas fuertes, mientras que por la tarde continuarán de forma aislada y hacia la noche se esperan chaparrones, con una probabilidad de precipitaciones entre el 40 y el 70 por ciento en gran parte del día. Recién hacia la noche las chances de lluvia descenderán al rango del 10 al 40 por ciento.

En cuanto a la temperatura, la ciudad amanecerá con una mínima de 18°C, mientras que la máxima alcanzará los 27°C, con registros cercanos a los 25°C durante la mañana, 27°C por la tarde y 18°C por la noche.

El viento también será un factor a tener en cuenta. Se esperan velocidades de entre 23 y 31 km/h por la mañana, que aumentarán a 32–41 km/h durante la tarde, con dirección predominante del sector sur, rotando desde el noroeste por la mañana. Por la noche, el viento volverá a ubicarse entre los 23 y 31 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 42 a 50 km/h.

Desde los organismos de prevención recomiendan extremar precauciones ante la presencia de tormentas, evitar circular por zonas arboladas durante los momentos de mayor intensidad y asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento.

