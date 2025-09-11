Un jueves agradable: sin precipitaciones y con brisa leve
El SMN anunció una temperatura máxima de 17 grados.
La jornada de este jueves 11 de septiembre se presenta con cielo mayormente despejado por la mañana, algunas nubes durante la tarde y un cierre de día parcialmente nublado.
Las temperaturas marcarán una mínima de 5°C y una máxima de 17°C, ofreciendo un ambiente fresco pero agradable en la ciudad.
No se esperan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia será del 0% durante todo el día.
En cuanto al viento, soplará del sector sudoeste, con intensidades entre 13 y 22 km/h, disminuyendo por la noche a valores de 7 a 12 km/h.
En resumen, un día con buen tiempo, sin lluvias y temperaturas moderadas, ideal para actividades al aire libre.
