La jornada de este jueves 11 de septiembre se presenta con cielo mayormente despejado por la mañana, algunas nubes durante la tarde y un cierre de día parcialmente nublado.

Ads

Las temperaturas marcarán una mínima de 5°C y una máxima de 17°C, ofreciendo un ambiente fresco pero agradable en la ciudad.

No se esperan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia será del 0% durante todo el día.

Ads

En cuanto al viento, soplará del sector sudoeste, con intensidades entre 13 y 22 km/h, disminuyendo por la noche a valores de 7 a 12 km/h.

En resumen, un día con buen tiempo, sin lluvias y temperaturas moderadas, ideal para actividades al aire libre.

Ads

Puede interesarte