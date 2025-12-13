Un sujeto de 22 años y dos menores de edad fueron aprehendidos en el centro marplatense acusados de integrar una banda dedicada al robo por pedido de motos de alta gama.

Personal de la Comisaría Primera realizó la detención en la intersección de Moreno y Santa Fe, donde los individuos fueron atrapados in fraganti cuando intentaban robar una moto Honda Falcón 400cc que estaba estacionada en la vía pública.

Según la investigación, los detenidos se trasladaban en una camioneta Amarok para localizar los vehículos objeto del robo. En el interior del vehículo se hallaron a simple vista los instrumentos utilizados para perpetrar los ilícitos.

Durante el operativo se secuestraron diversos elementos: herramientas modificadas para violentar y dar ignición a motovehículos, cables de amarre y de encendido con pulsador, la camioneta, un teléfono iPhone 13 con pedido de secuestro por robo en poder del imputado de 16 años, y un celular Samsung color verde sin impedimento legal.

Comunicada la situación al fiscal Marcelo Yáñez Urrutia, dispuso la notificación de la formación de causa para todos los imputados y avaló la totalidad de los secuestros. Respecto del acusado de 22 años, ordenó su traslado a la Unidad Penal N°44, mientras que los menores fueron derivados al Centro de Admisión y Derivación.

