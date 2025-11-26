Un joven de 19 años que se encontraba sustrayendo pertenencias de un auto estacionado en la zona del barrio Regional fue retenido por los vecinos y entregado finalmente a la Policía. Había utilizado el mismo modus operandi anoche.

El hecho, que ocurrió esta tarde en la intersección de Rodríguez Peña y Remedios de Escalada, fue advertido y denunciado a través de un llamado al 911, que derivó en la rápida llegada de personal policial.

Al arribar al lugar, los efectivos constataron que el sospechoso se encontraba retenido por los vecinos, quienes lo habían interceptado tras el robo.

En ese marco, fue que además se encontró que el sujeto había sido protagonista de otro hecho delictivo, cuya víctima fue un hombre de 44 años, subinspector y segundo jefe del Destacamento Vial Villa Gesell.

El hombre relató que anoche, cerca de las 22:00, había dejado estacionado su automóvil Peugeot 207 frente a su domicilio y que hoy alrededor de las 08:00 constató que había sido violentado y que faltaban un chaleco refractario verde flúor de policía y una chaquetilla con dos planiques a su nombre.

La fiscal de Flagrancia, Mariana Baqueiro, dispuso que se labren actuaciones por el delito de “robo”, se notifique al imputado y se lo traslade a la Unidad Penal N°44.