Un adolescente fue aprehendido junto a otro joven por robarle la motocicleta a su abuelo a punta de pistola, en un procedimiento realizado anoche en el asentamiento Villa Evita del barrio La Herradura.

El hecho se conoció cuando un transeúnte se acercó a un móvil policial en la intersección de Guanahani y avenida Polonia, y denunció que le habían robado su motocicleta Gilera Smash 110 cc de color rojo. El damnificado aportó la ubicación donde se encontraría el rodado y los efectivos se dirigieron al lugar señalado.

Al arribar a la zona de Vértiz y Pehuajó, el personal policial encontró dos motovehículos, uno de los cuales coincidía con la descripción de la moto sustraída. En ese momento, dos hombres intentaron huir e ingresaron a un domicilio del lugar, mientras uno de ellos se descartaba de un morral azul en la entrada de la vivienda.

Los efectivos lograron aprehender a ambos sujetos y, al requisar el morral, hallaron 66 envoltorios de nylon con una sustancia blanca pulverulenta similar al clorhidrato de cocaína y una suma de $150.250 en efectivo.

Posteriormente, los aprehendidos fueron identificados como dos jóvenes de 18 y 17 años. El menor de edad se negó inicialmente a aportar sus datos personales, aunque luego admitió su identidad. Se constató que sobre él pesaba un pedido de captura activo por el delito de robo agravado por el uso de arma de fuego y portación ilegal de arma de guerra de septiembre del año pasado.

Durante el procedimiento también se recuperó la motocicleta que había sido robada a la víctima, de 58 años, y se secuestró otro motovehículo marca Honda Wave, el cual presentaba pedido de secuestro activo desde el 11 de diciembre pasado.

La investigación quedó a cargo de la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil N°3, a cargo de Walter Martínez Soto, que dispuso que ambos aprehendidos fueran notificados de la formación de causa por robo calificado agravado por el uso de arma de fuego.