Un episodio que involucró a jóvenes contra jóvenes ocurrió en pleno centro marplatense, donde uno de 20 y un menor de 15 fueron aprehendidos por amedrentar e intentar asaltar a otro joven de 16.

La víctima pidió auxilio a integrantes de la Fuerza Barrial de Aproximación, quienes intervinieron en la confrontación que se daba entre los malvivientes y el joven atacado. Los delincuentes huyeron y fueron perseguidos por los agentes.

En primera instancia lograron interceptar al de 20 en peatonal San Martín y Buenos Aires, mientras que el de 15 fue atrapado en Corrientes y Belgrano. El más chico portaba una navaja plegable que fue secuestrada.

En el caso tomaron intervención los fiscales Marcelo Yáñez Urrutia, quien dispuso labrar actuaciones por “tentativa de robo”, además de la fiscal de Flagrancia, María Isabel Sánchez. Ambos jóvenes quedaron en libertad.

