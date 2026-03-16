El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) publicó los datos de la Canasta de Crianza correspondientes a febrero, que estiman el costo mensual para mantener a un hijo en la Argentina según diferentes tramos de edad.

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De acuerdo con el informe, el monto más alto corresponde a los niños de 6 a 12 años, para quienes el costo mensual alcanzó los $616.484.

En tanto, para bebés menores de un año el gasto estimado fue de $480.463, mientras que para chicos de 1 a 3 años llegó a $572.590. En el caso de los niños de 4 a 5 años, el valor se ubicó en $490.459.

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El indicador contempla tanto los bienes y servicios esenciales, como alimentación, vestimenta, transporte, educación, salud y vivienda, como el costo del cuidado, que calcula el tiempo que requiere atender a cada niño según su edad.

Según explicó el INDEC, la Canasta de Crianza busca servir como referencia para determinar cuotas alimentarias en procesos judiciales, además de ofrecer un parámetro sobre el costo de mantener a niños y adolescentes en el país.

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