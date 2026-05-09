Un estudio elaborado por la Oficina de Presupuesto del Congreso encendió señales de preocupación sobre la situación financiera del PAMI al advertir una marcada reducción en las transferencias de recursos nacionales destinadas a la obra social de jubilados y pensionados. Según el relevamiento, durante los primeros cuatro meses de 2026 los fondos enviados al organismo cayeron un 54,4% en términos reales respecto del mismo período del año pasado.

Ads

De acuerdo con los datos difundidos, entre enero y abril el PAMI recibió aportes por aproximadamente un billón de pesos, de los cuales $0,4 billones provinieron del Tesoro Nacional y otros $0,6 billones fueron transferidos por el ANSES. El informe remarcó que, al descontar el impacto de la inflación, el recorte presupuestario representa una disminución significativa frente a 2025.

El reporte también indicó que durante abril las asistencias financieras mostraron otra caída interanual real cercana al 30%, mientras persisten cuestionamientos por dificultades en la provisión de medicamentos y tensiones con médicos de cabecera que trabajan dentro del sistema.

Ads

Desde el Instituto Consenso Federal, entidad que difundió el análisis, advirtieron que la situación resulta especialmente sensible debido a la magnitud del padrón que depende del organismo. Su director, Alejandro “Topo” Rodríguez, sostuvo que gran parte de los jubilados argentinos recibe atención médica a través del PAMI y alertó sobre el impacto que podría tener la reducción de recursos sobre las prestaciones y servicios.

Puede interesarte

Ads