Un nuevo informe sobre el personal del Sector Público Nacional confirmó la magnitud del ajuste aplicado desde el inicio de la actual gestión. Entre noviembre de 2023 y octubre de 2025 se perdieron 60.784 puestos de trabajo, lo que representa un 17,7% menos de la planta total. La cifra equivale a más de 83 trabajadores desvinculados por día.

El documento detalla que el golpe más fuerte se sintió en las empresas y sociedades del Estado, tanto por volumen de despidos como por el impacto en sus funciones estratégicas. En segundo lugar quedaron los organismos descentralizados, y más abajo, aunque con un recorte proporcionalmente más severo, la administración centralizada, lo que revela —según el informe— un “vaciamiento de funciones propias del Poder Ejecutivo”.

El análisis por empresa muestra un panorama contundente. El Correo Argentino encabeza la lista con 5.155 despidos, seguido por la Operadora Ferroviaria S.E. con 3.375 cesantías, el Banco Nación con 2.069 trabajadores menos y Aerolíneas Argentinas, que perdió 1.887 empleados.

En términos porcentuales, el ajuste más drástico se dio en la ex Télam, donde se despidió a casi el 80% del personal. También registraron recortes profundos ENARSA Patagonia, Educar S.A. y Contenidos Públicos S.E.

Dentro de la Administración Pública Nacional, que agrupa organismos desconcentrados y descentralizados, el mayor impacto recayó sobre ARCA, con 3.220 puestos eliminados. Le siguen el CONICET, que perdió 1.964 trabajadores, y la ANSES, con una reducción de 1.584 puestos.

En términos proporcionales, el caso más crítico es el del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, que sufrió una poda del 64% de su personal. Le continúan la Junta de Seguridad en el Transporte (JST), con un recorte del 46,6%, y el INAES, que achicó su estructura en un 43,5%.