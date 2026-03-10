Un incendio consumió más de 200 hectáreas en El Marquesado
En simultáneo, otro incendio continúa activo en Sierra de los Padres, donde las llamas ya consumieron alrededor de 250 hectáreas.
El incendio de El Marquesado comenzó el lunes a la tarde en la parte posterior del predio, alejada del mar. El viento cambió tres veces durante la noche, lo que complicó las tareas de los bomberos.
Cuatro autobombas, tres camionetas forestales, palas mecánicas y cinco tractores del municipio trabajaron para trazar cortafuegos y evitar que el fuego cruzara hacia las viviendas. Desde Miramar también se sumaron dotaciones. El fuego llegó hasta el alambrado del barrio en algunos sectores, pero ninguna casa estuvo en riesgo.
Rodríguez descartó un origen natural. "Que esto fue hecho por el hombre, seguro", afirmó, y aclaró que la investigación sobre si fue negligencia o un acto intencional continúa. La sequía y la pérdida de humedad en la vegetación agravaron las condiciones, según el funcionario.
En Sierra de los Padres, el jefe de bomberos Sergio Mostafa coordina las operaciones desde el domingo. 65 bomberos y 14 autobombas de nueve localidades vecinas trabajan en el lugar. El frente avanza por las laderas serranas antes del peaje a Balcarce y todavía no está controlado. Se evalúa el uso de un helicóptero hidrante si la situación lo requiere.
