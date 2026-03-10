El incendio de El Marquesado comenzó el lunes a la tarde en la parte posterior del predio, alejada del mar. El viento cambió tres veces durante la noche, lo que complicó las tareas de los bomberos.

Ads

Cuatro autobombas, tres camionetas forestales, palas mecánicas y cinco tractores del municipio trabajaron para trazar cortafuegos y evitar que el fuego cruzara hacia las viviendas. Desde Miramar también se sumaron dotaciones. El fuego llegó hasta el alambrado del barrio en algunos sectores, pero ninguna casa estuvo en riesgo.

Puede interesarte

Rodríguez descartó un origen natural. "Que esto fue hecho por el hombre, seguro", afirmó, y aclaró que la investigación sobre si fue negligencia o un acto intencional continúa. La sequía y la pérdida de humedad en la vegetación agravaron las condiciones, según el funcionario.

Ads

En Sierra de los Padres, el jefe de bomberos Sergio Mostafa coordina las operaciones desde el domingo. 65 bomberos y 14 autobombas de nueve localidades vecinas trabajan en el lugar. El frente avanza por las laderas serranas antes del peaje a Balcarce y todavía no está controlado. Se evalúa el uso de un helicóptero hidrante si la situación lo requiere.

Ads