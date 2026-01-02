El 2025 cerró para el hotel boutique La Castellana, ubicado sobre la ruta 90 en el departamento de Paysandú (Uruguay), de la peor manera: un incendio arrasó con sus instalaciones. Si bien no hubo víctimas mortales provocadas por el fuego, las pérdidas fueron totales en este establecimiento. Los huéspedes que estaban allí debieron tirarse por la ventana para salvarse.

El fuego se desató cerca de las 18.30 y unas tres horas después fue controlado por los Bomberos, informó el diario local El Telégrafo.

Las primeras versiones indicaban que hubo una explosión en el lugar producto de un escape de gas, pero luego esta explicación fue descartada. Ahora la hipótesis que se maneja es que hubo un recalentamiento del sistema eléctrico en el cielorraso.

Si bien no hubo personas quemadas, algunas debieron ser atendidas: una funcionaria tuvo una crisis nerviosa, al tiempo que al menos un huésped sufrió un esguince tras saltar por la ventana hacia el terraplén, para salvarse de las llamas que avanzaban por la habitación.

El fuego avanzó en instantes: la estructura es de techo de chapa y la tirantería de madera, y está recubierta de chapas de zinc, publicó el medio local. Esto hizo que fuera imposible controlar el incendio hasta que consumió directamente el techo, lo que derivó en que las pérdidas fueran totales.

El hotel, en tanto, estaba funcionando a pleno y se estaban alojando allí huéspedes de diferentes nacionalidades: había chilenos, holandeses y norteamericanos, entre otros.

Durante este jueves se hicieron pericias para determinar qué fue lo que motivó el origen del incendio.

Los papeles con información de los huéspedes se perdieron por completo y el 1° de enero los funcionarios trabajaron para recuperar los datos ingresados digitalmente. El jefe de Bomberos de Paysandú, Nerio Da Motta, contó que había 29 personas alojadas, según la información inicial que recogieron.

Gustavo Carabelli era un huésped argentino que estaba en el lugar junto a su pareja. “Ella fue a la pileta un rato y yo descansé en una siesta. Cuando vuelve de la pileta, se le ocurrió enviar un pequeño video porque el hotel era muy lindo por dentro a una prima lejana. Cuando vuelve a la habitación dice: ‘Qué infierno, qué calor ahí afuera’”, relató el hombre a medios uruguayos.

Pese al calor, la mujer volvió a salir de la habitación para terminar el video que estaba filmando. Carabelli la acompañó.

“Asombrado, veo unas llamas en el cielorraso del pasillo del hotel”, dijo el hombre. La primera reacción fue de shock y la mujer comenzó a gritar: “¡Fuego!, ¡fuego!”.

“Gritamos y empezó a salir la gente de sus habitaciones y no lo podían creer. Era imposible salir por el pasillo y por la puerta de entrada. Así que tuvimos que romper la ventana y nos tiramos por la ventana”, relató el hombre.

Incendio sobre el cierre del año para hotel que tenía unos 30 huéspedes en Paysandú.

Alberto Porzella es un vecino de la zona y, donde estaba, sintió una suerte de “explosión”, según relató. Vio llamas y humo, que cada vez se propagaban más.

“En los años que tengo nunca vi una situación igual. Era una cosa de impotencia. Era ver a la gente que desesperada salía de adentro. Gracias a Dios no hubo quemados de importancia, pero sí algunos quemados”, contó el hombre.

Uruguay se ha visto afectado por varios incendios forestales en los últimos días. Desde el 1° de noviembre hasta el 1° de enero fueron afectadas 1.911 hectáreas, informó este viernes el diario El País. En este período, los bomberos realizaron 509 intervenciones.

Otro incendio importante registrado en los últimos días se dio en la ciudad brasileña de Santana do Livramento, vecina de Rivera (en el norte de Uruguay). Los bomberos uruguayos debieron dar apoyo.

Fuente: Infobae