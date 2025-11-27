Un imprevisto deja con una baja a Unión
Navarro volverá a ausentarse esta noche, cuando los marplatenses reciban a Ciclista desde las 21.30 en el Polideportivo.
Unión volverá a presentarse después de la victoria ante Pergamino Básquet, que elevó su registro a 2-6 en la Liga Argentina. Para este encuentro, el equipo de Juan Ramón Aquino no podrá contar finalmente con Guillermo Navarro, quien no logró arribar a tiempo a Mar del Plata tras su viaje a Panamá.
Ciclista de Junín llega tras caer ante Quilmes en el José Martínez por 84-61, resultado que lo deja con marca de 2-5 en el inicio de la competencia. El equipo de Julián Pagura intentará recomponerse fuera de casa y sostener la intensidad que mostró en varios pasajes de la temporada.
En el historial reciente de la Liga Argentina, se enfrentaron en las últimas dos temporadas, con ventaja para el conjunto juninense: Ciclista ganó cuatro veces y Unión, en dos ocasiones.
El partido se jugará a las 21.30 en el Estadio Polideportivo Islas Malvinas, con el arbitraje de Pablo Estévez y Emanuel Sánchez.
