Un hombre de 26 años fue detenido esta mañana luego de ingresar por la fuerza a un reconocido bar de la zona del macrocentro marplatense y sustraer bebidas alcohólicas, dinero y prendas de vestir.

Según la información policial, el sujeto violentó el vidrio de uno de los accesos a Proyecto Bar, ubicado en San Luis al 2745, y una vez en el interior tomó una botella de Campari y otra de Fernet, $2200, U$S2, un buzo celeste y una campera negra.

Una vez convocado el Comando de Patrullas y tras un rastrillaje en la zona, el individuo fue localizado y demorado en un depósito abandonado ubicado en Catamarca al 2800, donde se procedió a su aprehensión.

Puesto en conocimiento de lo ocurrido, el fiscal de Flagrancia, Daniel Vicente, dispuso la notificación de formación de causa conforme al artículo 60 del Código Procesal Penal y el posterior traslado del imputado a sede judicial.

