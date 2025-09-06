Un delincuente de 51 años con un amplio prontuario fue detenido hoy en Beruti al 8300, tras ser visto intentando sustraer la rueda de auxilio de una camioneta estacionada en la zona de La Perla.

El hecho ocurrió alrededor de las 15:30 en la zona de 11 de Septiembre entre Salta y Jujuy, cuando el hombre sustrajo la rueda de auxilio de la caja de una Volkswagen Amarok que estaba estacionada. Lo curioso, es que posteriormente se tomó un taxi y huyó.

Sin embargo, su accionar fue visto por un transeúnte, registró el número de licencia del vehículo e informó al 911. Con la participación del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) se geolocalizó el vehículo, lo que permitió interceptarlo y aprehender al sospechoso, quien aún tenía en su poder el elemento robado.

Desde la Fiscalía de Flagrancia, Facundo De la Canale dispuso que el imputado fuera notificado de la formación de causa por robo en grado de tentativa. Posteriormente, fue trasladado a la Unidad Penal N°44 de Batán para su alojamiento.

Al ser identificado, se comprobó que el detenido cuenta con un extenso historial delictivo, que incluye infracciones previas por robo simple, hurto simple, hurto agravado, amenazas, tentativa de hurto, tentativa de robo, tentativa de usurpación e infracciones a diferentes artículos.

Fuente: con información de DIB