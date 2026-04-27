Robo, persecusión y muerte en San Justo. (Foto: Policía Federal)

Tres hombres robaron una vivienda en Pasteur 4376, San Justo, en la madrugada del lunes. Durante la fuga, uno murió en un tiroteo con la policía, otro quedó detenido y el tercero escapó hacia el interior de Villa Palito.

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El Comando de Patrullas Centro detectó el vehículo en que se trasladaban, un Volkswagen Gol Trend con pedido de secuestro desde el 25 de abril, en la esquina de Almeira y Zinny. Al notar la presencia policial, los tres huyeron. Abandonaron el auto en Perú y La Rioja, abordaron un Peugeot 207 y chocaron a metros de allí. En ese punto la policía detuvo a Joel Alexis Zalewski, 24 años.

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Los otros dos continuaron a pie. En Lezica y Pedriel, Kevin Igor Espinosa, 26 años, recibió un disparo en el glúteo derecho durante el enfrentamiento con un oficial. Murió en el hospital Ballestrini. El policía no resultó herido.

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La víctima del robo identificó sus pertenencias entre los objetos secuestrados en la escena. El fiscal Carlos Adrián Arribas ordenó preservar el lugar y convocó a la Policía Federal para las pericias. La UFI Temática de Homicidio investiga el caso. Hasta el cierre de esta nota no se había adoptado ninguna medida contra el efectivo interviniente.

Fuente: TN

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