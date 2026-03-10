Un hombre de 47 años murió anoche en el incendio de la vivienda precaria que habitaba en Bosch y Guanahani, en el barrio Villa Lourdes.

El SAME recibió el llamado a las 20:55 y registró tres intervenciones: el óbito del hombre, la asistencia a una mujer de 65 años con dificultad respiratoria y la atención de la madre de la víctima, de 75 años, que presentó una crisis nerviosa.

Bomberos trabajaron en el lugar hasta sofocar el fuego. Los vecinos identificaron al fallecido como Roberto. El fiscal Carlos Russo caratuló la causa como averiguación de causales de muerte para determinar si el hombre murió a causa del incendio o por otro motivo previo.

Los investigadores no descartan que el hecho haya sido intencional. Vecinos de la zona afirman que en el barrio existe una disputa entre dos bandas por el control de la venta de droga. La fiscalía no confirmó esa hipótesis y la investigación está en curso.

