Un hombre golpeó a su pareja y tuvo que ser atendida en el HIGA
Ocurrió en la zona de Alvarado y Santiago del Estero. Además, la mujer fue alojada por seguridad en el Hogar Galé.
Un hombre fue detenido hoy por lesiones leves agravadas por el vínculo, tras un episodio de violencia de género ocurrido en inmediaciones del barrio General Roca. La víctima tuvo que ser asistida para curaciones en el Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA).
El imputado fue interceptado por agentes de la Comisaría Segunda y de la UTOI en la zona de Alvarado y Santiago del Estero, luego de haber ejercido violencia física contra su pareja, sin ocasionarle lesiones de gravedad.
En un primer momento, la mujer no manifestó intención de radicar denuncia, por lo que se labró el formulario correspondiente por violencia de género. En esa instancia, no requirió asistencia médica ni solicitó medidas cautelares.
Posteriormente, ya en sede policial, la víctima cambió de parecer, prestó declaración e instó la acción penal. Asimismo, se dispuso como medida de abrigo su alojamiento en el Hogar Galé.
Intervino la UFI de Flagrancia, a cargo de Fernando Berlingeri, quien ordenó la notificación de la formación de la causa al imputado y su traslado a la Unidad Penal N°44.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión