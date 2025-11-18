Un hombre de 51 años fue detenido durante la madrugada de este martes luego de romper la luneta de un Volkswagen Gol Trend estacionado en Acha al 1800 y sustraer diversos objetos del interior del vehículo.

Ads

Puede interesarte

El hecho fue advertido tras un llamado a la Central de Emergencias 911, por lo que personal de la Comisaría Tercera acudió al lugar y logró aprehender al sospechoso a pocas cuadras, en Posada y Carasa.

Según informaron fuentes policiales, el individuo había robado una rueda del automóvil, una billetera marca XL con documentación personal del propietario, un estuche Prüne con documentación del rodado y otros elementos. Además, se secuestró una barreta de hierro y un cuchillo tipo sierra que habría utilizado para cometer el ilícito.

Ads

La víctima, un joven de 27 años, recuperó sus pertenencias. Tras la intervención del fiscal de Flagrancia, Dr. Facundo De la Canale, se dispuso la formación de causa por robo, la restitución de los bienes y el traslado del aprehendido a sede judicial.

Ads