Un hombre de 40 años, y en situación de calle, fue aprehendido en la Estación Ferroautomotora por ocasionar daños y provocar disturbios entre los pasajeros, según informaron fuentes policiales.

Ads

El procedimiento, en el marco de un operativo de prevención y seguridad ante el arribo de ómnibus, fue realizado por personal del Departamento Ferroautomotor, el GTO de la Comisaría 4ª y efectivos de la Policía Federal Argentina.

Antes de la detención, los efectivos detectaron que el imputado se encontraba alterando el orden y generando destrozos en el lugar. Rápidamente, fue reducido y puesto a disposición de la Justicia.

Ads

Puede interesarte

Tras la comunicación con la titular de la Fiscalía de Flagrancia, Ana María Caro, se dispuso el traslado del hombre a la Alcaidía Penitenciaria N°44 de Batán.

Ads