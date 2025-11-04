Un operativo policial en la Terminal Ferroautomotora de Mar del Plata permitió detener a un sujeto de 44 años que viajaba en un colectivo de la empresa Chevallier. Sobre él pesaba una orden de detención por “Abuso Sexual Simple Agravado por el Vínculo y por la Convivencia Preexistente de una Menor”, en el marco de una causa que lleva adelante la UFIyJE Nº 12 de Violencia de Género y Familiar del Departamento Judicial Lomas de Zamora.

Ads

Puede interesarte

El procedimiento se concretó en calle San Juan 1521, cuando personal del Destacamento Ferroautomotora recibió el alerta desde la DDI de esa jurisdicción y procedió a interceptar el interno 58175 al arribar a la ciudad.

Tras identificar al hombre buscado, los efectivos hicieron efectiva la detención y secuestraron un teléfono celular Samsung S24 Ultra que llevaba consigo, elemento que será incorporado a la investigación.

Ads

La magistrada a cargo, la Dra. Nazarena Pérez Martin, avaló el accionar policial y ordenó las actuaciones de rigor. Además, dispuso coordinar su inmediato traslado al partido de Lomas de Zamora para quedar a disposición del Juzgado interviniente.

Ads