Un hombre de 43 años fue aprehendido por personal de la Subcomisaría Casino tras una pelea ocurrida en la Rambla, en la zona de la Pileta Cubierta, donde resultó herido otro individuo.

El procedimiento se inició a partir de una gresca entre personas en situación de calle, durante la cual el imputado agredió a la víctima utilizando un arma blanca, provocándole lesiones de carácter leve.

En el lugar, el personal policial secuestró un cuchillo tipo filetero de 28 centímetros, que habría sido utilizado en el ataque.

El aprehendido fue identificado como un turista de 43 años que se encontraba en situación de calle. La víctima, también un hombre de 43, fue asistida por personal del SAME, quien realizó curaciones en el lugar sin necesidad de traslado.

Tras la intervención policial, se dio aviso a la Fiscalía de Flagrancia, a cargo Facundo De la Canale, que dispuso la notificación del artículo 60 del Código Procesal Penal y el traslado del imputado a la Unidad Penal N°44 de Batán.

