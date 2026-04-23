Un hombre fue aprehendido tras resistirse a un operativo por acampe ilegal en la vía pública
Al momento de la llegada de la Patrulla Municipal, el sujeto se tornó hostil lo que derivó en su traslado a sede policial.
La Patrulla Municipal aprehendió hoy a un hombre en el macrocentro luego de que se resistiera a un operativo por ocupación indebida del espacio público.
El procedimiento se inició a partir de una denuncia recibida a través del sistema multiagencia, la cual alertaba sobre la presencia de un individuo realizando un acampe en Alvarado al 2900.
Al momento de ser identificado para labrar el acta de infracción correspondiente, el sujeto se retiró del lugar profiriendo insultos y ocasionando disturbios. Ante esta situación, el personal interviniente intentó calmarlo sin éxito, ya que el hombre adoptó una actitud hostil hacia los efectivos policiales presentes en la escena.
Debido a la agresividad del implicado, se procedió a la colocación de esposas de seguridad para resguardar la integridad física de los trabajadores y los transeúntes.
Finalmente, con el apoyo de un móvil policial, el aprehendido fue trasladado a la Comisaría Segunda para llevar adelante las actuaciones de rigor pertinentes por resistencia a la autoridad.
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