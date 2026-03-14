Un hombre fue aprehendido tras generar disturbios en la zona de la Vieja Terminal
El hecho ocurrió en la zona de Sarmiento y Garay. El hombre adoptó una actitud reticente ante la policía y fue trasladado a una dependencia policial.
Un hombre de 29 años fue aprehendido luego de protagonizar disturbios en la vía pública y mostrarse reticente ante la intervención policial, en un hecho ocurrido en la zona de la Vieja Terminal.
El procedimiento fue realizado en la intersección de Sarmiento y Garay por personal policial que se encontraba cumpliendo funciones bajo orden de servicio en la zona. Según informaron fuentes oficiales, el individuo estaba provocando disturbios en la vía pública cuando fue interceptado por los efectivos.
Al momento de ser identificado, el sujeto adoptó una actitud hostil hacia el personal policial, por lo que fue trasladado a una dependencia policial para realizar las actuaciones correspondientes.
Una vez verificados sus datos en el sistema informático, se detectó que registraba una captura activa solicitada por el Juzgado de Garantías N°4. Sin embargo, tras establecer comunicación con el magistrado interviniente, se confirmó que esa restricción ya había sido dada de baja.
Finalmente, se dispuso labrar actuaciones contravencionales por infracción a los artículos 74 y 78 del Decreto Ley 8031/73, con intervención del Juzgado en lo Correccional N°3, mientras se cumplimentaron las diligencias de rigor.
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