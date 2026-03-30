Un hombre de 47 años fue aprehendido en la noche del sábado en un domicilio del barrio Parque Camet, acusado de golpear a su pareja tras una discusión. La mujer, de 44 años, presentaba lesiones visibles en el rostro y los brazos cuando llegó el personal de la Comisaría 15°, convocado por un llamado al 911.

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Según la denuncia, el hombre, que se encontraba en estado de ebriedad, golpeó a la mujer en el marco de una pelea motivada por celos.

La Unidad Funcional de Instrucción de Flagrancia, a cargo de la fiscal Mariana Baqueiro, inició actuaciones por lesiones agravadas por el vínculo y ordenó el traslado del imputado a la Unidad Penal N° 44 de Batán, donde quedó a disposición de la Justicia.

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