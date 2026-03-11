Un hombre que discutía con un empleado de una estación de servicio ubicada en el barrio Cerrito Sur fue detenido por la Policía debido a que la motocicleta en la que circulaba tenía pedido de secuestro por robo.

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El operativo se inició cuando efectivos del Comando de Patrullas acudieron al lugar, ubicado en avenida Patricio Peralta Ramos y Gianelli, donde el imputado de 30 años se encontraba a bordo de una motocicleta manteniendo una discusión con un empleado de la estación de servicio.

Tras verificar los datos del hombre y del rodado mediante el sistema informático policial, inicialmente no se registraron impedimentos. Sin embargo, posteriormente se constató que la motocicleta marca Zanella, modelo ZB110D, color gris oscuro, figuraba en el grupo de adelantos de secuestro como sustraída.

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La irregularidad fue detectada en momentos en que el propietario del vehículo, un hombre de 36 años, se encontraba radicando la denuncia correspondiente en una dependencia policial. Ante esta situación, los efectivos procedieron al secuestro del motovehículo y a la aprehensión del sospechoso, quien se encontraba en situación de calle.

La causa quedó bajo intervención de la UFI de Flagrancia, a cargo de la fiscal Mariana Baqueiro, quien dispuso la notificación de la formación de la causa por encubrimiento y el traslado del imputado a la Unidad Penal Nº44 de Batán.

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