La localidad platense de Arana quedó conmocionada al enterarse de la trama oculta detrás de un impactante robo. Es que dos delincuentes descubrieron que un vecino había escondido medio kilo de oro bajo tierra, por lo que idearon un plan para robárselo.

La víctima del asalto, un empleado municipal nacido en Pehuajó, contó después que había enterrado las pepas de oro (por un valor de 45 mil dólares) en un frasco de vidrio con la intención de dárselo a su hijo para que se comprara un departamento en el futuro.

El robo se produjo en una casa de un barrio cerrado que está situado en las calles 635 y 131, en La Plata. Según informó el hombre en la denuncia, los sospechosos son dos hombres que previamente habían trabajado en la zona colocando postes de luz frente a las casas de los vecinos.

Su hipótesis es que los ladrones podrían haber hecho un trabajo de inteligencia antes de fingir hacer el mismo trabajo en su domicilio para robarle. “Ni mi familia sabía que tenía el oro enterrado en el patio”, relató la víctima.

En esta línea, también contó que el hombre comenzó una “buena relación” con los delincuentes y que por eso los contrató. “Ellos dos escarbaron la tierra para colocar su poste, justamente en el patio trasero de mi vivienda, donde estaba el frasco, que en ese momento no recordé”, precisó.

Las sospechas empezaron cuando los supuestos empleados volvieron a su casa “para mover el poste porque no iba a tener señal”. Sin embargo, después de esta segunda visita, no los volvió a ver y fue ahí cuando se dio cuenta que le habían robado el oro.

“Los llamé para que me lo devuelvan, me lo negaron y no me contestaron más”, indicó el empleado municipal, quien ya denunció el hecho y ahora el caso está bajo investigación.