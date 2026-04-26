(Foto: @realDonaldTrump via Truth Social)

Cole Allen, de 31 años y residente en Torrance, California, fue detenido el sábado por la noche tras un incidente armado en el exterior del Washington Hilton Hotel, donde se celebraba la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca.

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Según informó en conferencia de prensa la fiscal federal del Distrito de Columbia, Jeanine Pirro, Allen ingresó armado a un control de seguridad del Servicio Secreto y disparó contra un agente, que recibió el impacto en el chaleco antibalas y fue trasladado a un hospital. Los agentes respondieron al fuego sin alcanzarlo.

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Pirro confirmó que Allen enfrenta dos cargos: uso de arma de fuego durante un delito violento y agresión a un funcionario federal con arma peligrosa. Anticipó que se sumarán más cargos.

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El presidente Donald Trump y la primera dama Melania Trump fueron retirados del lugar por el Servicio Secreto, junto con otros funcionarios del gabinete. En declaraciones posteriores, Trump describió al detenido como un "lobo solitario".

Fuentes: Fox News

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