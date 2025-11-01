Un hombre de 37 años fue detenido en la tarde del viernes en el barrio Las Heras luego de constatarse que tenía un pedido de captura activo por un incidente vinculado al régimen de salidas transitorias.

El procedimiento fue realizado por personal del Gabinete Técnico Operativo de la Comisaría 15ª en la intersección de Anchorena y Los Duraznos. Según informaron fuentes policiales, el sujeto intentó escapar al advertir la presencia del móvil, pero fue rápidamente interceptado por los efectivos.

Al verificar sus datos en el sistema, se confirmó que pesaba sobre él un pedido de captura vigente desde el 8 de septiembre de este año, solicitado por el Juzgado de Ejecución Penal N° 1 de Mar del Plata, a cargo del juez Ricardo G. Perdichizzi, en el marco de la causa por incumplimiento de salidas transitorias (N° 18779).

Tras comunicar la situación a la autoridad judicial, se dispuso su inmediato traslado a la Unidad Penal N° 15.

