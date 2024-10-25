Durante el mes de julio se inició una investigación, donde personal de la Dirección De Investigaciones Contra El Crimen Organizado, tomo conocimiento de que un hombre se dedicaría a la comercialización de estupefacientes en su vivienda, bajo la modalidad de delivery, proveyéndole a otro sujeto para que revenda la misma.

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De tareas realizadas por el personal policial, se logró certificar el domicilio de ambos causantes. Con el material probatorio se obtuvo orden de allanamiento para dos viviendas de la ciudad, que se cumplimentaron en la fecha.

Allí se procedió al secuestro de cocaína, marihuana, celulares, dinero en efectivo y efectivizar la aprehensión de un causante, un hombre de 62 años quien contaba con arresto domiciliario.

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También de llevó a cabo la imputación de su pareja, una mujer de 34 años, con quién suministraba los estupefacientes al imputado de 53 años, quien realizaba la venta al menudeo.

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