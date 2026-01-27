Un hombre de 33 años fue aprehendido en una vivienda del barrio La Herradura, tras golpear e intentar ahorcar a su pareja. El dato curioso es que el sujeto cumplía un arresto domiciliario por encubrimiento.

El procedimiento fue llevado a cabo por efectivos de la Comisaría Duodécima junto a personal de la UPPL, quienes se constituyeron en un domicilio particular de avenida Colón 12100.

Según se informó, el hombre había agredido físicamente a su pareja, propinándole golpes de puño en el rostro y tomándola del cuello, provocándole lesiones. Además, se constató que el sujeto se encontraba cumpliendo arresto domiciliario por una causa previa de encubrimiento.

En el lugar, la víctima realizó la entrega voluntaria de un arma de fuego, la cual fue inmediatamente secuestrada por el personal policial y puesta a disposición de la Justicia.

Intervino la Fiscalía de Flagrancia, que dispuso la notificación de la formación de causa conforme al artículo 60 del Código Procesal Penal, la realización de las actuaciones de rigor y una nueva comunicación con la dependencia judicial.

Posteriormente, con intervención de la Fiscalía N°6 de turno, se ordenó la continuidad de las actuaciones por averiguación de ilícito. Finalmente, se dispuso la remisión del imputado a la Unidad Penal N°44.