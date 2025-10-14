Las autoridades allanaron esta tarde la vivienda de un hombre que hace dos semanas había baleado la casa de una mujer en el barrio Fray Luis Beltrán. Lo notificaron de la formación de la causa y de una restricción de acercamiento con la víctima.

El hecho se originó el viernes 3 de octubre, cuando una mujer de 35 años denunció que un sujeto de 34, con quien mantenía un conflicto de vieja data, se presentó en su vivienda y después de un confrontamiento con ella y su familia, regresó al lugar en su vehículo y efectúo detonaciones contro el inmueble. Entonces, se iniciaron actuaciones de rigor y solicitaron personal de la Policía Científica.

En ese marco, los efectivos llevaron a cabo hoy el operativo en un domicilio situado en Romano al 3000, donde identificaron al imputado, aunque no hallaron elementos de interés para la pesquisa.

De esta manera, notificaron al agresor de la formación de la causa por los delitos de “Amenazas”, “Amenazas y lesiones leves”, y “Amenazas agravadas por el uso de arma de fuego”, al mismo tiempo que de una medida de restricción de acercamiento para con la denunciante.

