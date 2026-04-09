El atacante, identificado bajo el alias “FlamingChina”, habría accedido a una infraestructura de computación avanzada, desde donde extrajo datos durante varios meses sin ser detectado.

Ads

De acuerdo con la información difundida, el botín podría superar los 10 petabytes, una cifra inusualmente elevada que incluiría investigaciones científicas, desarrollos tecnológicos y potencialmente material vinculado a la defensa y la industria aeroespacial.

El presunto ataque estaría relacionado con el Centro Nacional de Supercomputación de Tianjin, una de las instalaciones más importantes del país en materia de procesamiento de datos de alta complejidad. Entre los archivos filtrados habría documentos técnicos, simulaciones avanzadas e incluso materiales catalogados como “secretos”.

Ads

Especialistas señalaron que, si bien no se pudo verificar de manera independiente la totalidad de la filtración, parte de las muestras analizadas serían consistentes con el tipo de información que manejan este tipo de centros estratégicos.

Uno de los aspectos más preocupantes del caso es que el acceso inicial no habría requerido técnicas extremadamente sofisticadas. Según trascendió, el ingreso se habría producido a través de una vulnerabilidad en una red privada virtual (VPN), lo que permitió al atacante extraer datos de forma progresiva durante aproximadamente seis meses, evitando así activar alertas de seguridad.

Ads

El hacker habría publicado una muestra del material en plataformas como Telegram y estaría ofreciendo el acceso completo a cambio de sumas que podrían alcanzar cientos de miles de dólares en criptomonedas.

El episodio, aún bajo investigación, pone el foco en la seguridad de infraestructuras críticas en un contexto de creciente competencia tecnológica global. Analistas advierten que, de confirmarse la magnitud de la filtración, podría tratarse de uno de los incidentes de ciberseguridad más relevantes de los últimos años, con posibles implicancias en áreas clave como la defensa, la inteligencia artificial y la investigación científica.

Fuente: CNN en Español.