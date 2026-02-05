Nicolás Schiavo, juez de Garantías de San Martín

Un grupo de alrededor de 20 personas armadas con cuchillos habría irrumpido este martes en un juzgado del Departamento Judicial San Martín, en un hecho que fue denunciado como una grave intimidación al Poder Judicial y que estaría vinculado a la reciente detención de integrantes de una organización dedicada al narcotráfico.

El episodio ocurrió al mediodía, en el edificio judicial ubicado en Pueyrredón y Cerrito, donde funciona el Juzgado de Garantías N°5, a cargo del juez Nicolás Schiavo. Según trascendió, el grupo ingresó a la mesa de entradas y exigió la liberación de personas detenidas en una causa narco.

De acuerdo con un comunicado del Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires, el ataque habría sido una represalia directa por allanamientos realizados el 22 de enero, en los que se secuestraron armas de fuego, municiones y chalecos antibalas.

Desde el Colegio expresaron su “enérgico repudio y profunda preocupación” y advirtieron que el hecho expuso la falta de seguridad en los edificios judiciales, poniendo en riesgo a magistrados, trabajadores y ciudadanos. También señalaron la insuficiencia de recursos tras la desfederalización de los delitos de narcomenudeo.

Otras fuentes judiciales relativizaron la magnitud del episodio y señalaron que el grupo “fue a reclamar, golpeó la puerta y se retiró”, sin provocar destrozos ni heridos. Sin embargo, desde el ámbito judicial remarcaron que hubo amenazas de muerte y que los agresores aseguraron que regresarían.

Finalmente, el Colegio de Magistrados exhortó a los tres poderes del Estado a adoptar medidas urgentes para garantizar la seguridad y preservar el normal funcionamiento de la Justicia.

Fuente: Infobae