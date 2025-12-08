Desde Plan Divino llevaron a cabo la iniciativa de donar 30 árboles de nuez pecán para los espacios verdes del Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez.

Un árbol por cada año de carrera del cantante, que se encuentra celebrando sus primeras tres décadas con la música.

Con la presencia de Abel Pintos y Marcelo González , padrinos del Hospital, se realizó la ceremonia, donde se plantó el árbol y se dijeron algunas palabras.

Además estuvieron presentes el Dr. Pablo Neira, Director de la institución, Alicia Garré, Directora de la Cooperadora, un grupo de voluntarios, personal médico, enfermeros y familias de pacientes del Hospital.

Esta iniciativa es “una forma de acompañar mejor, crecer junto a los chicos, transformar su entorno y sembrar futuro”, dice la placa alusiva en el lugar. Esta acción integra propósito, territorio y futuro.

De esta manera se reafirma el compromiso social que tienen Abel Pintos y Marcelo González.