Un general del Ejército ruso murió este lunes luego de resultar gravemente herido en un atentado con coche bomba ocurrido en el sur de Moscú, según confirmaron las autoridades locales. El ataque se produjo cuando un artefacto explosivo colocado debajo de un automóvil detonó en un estacionamiento cercano a un complejo de viviendas.

De acuerdo al Comité de Investigación de Rusia, la víctima fue el teniente general Fanil Sarvarov, de 56 años, quien se desempeñaba como jefe del departamento de entrenamiento operativo de las Fuerzas Armadas. El militar fue trasladado de urgencia a un hospital, donde finalmente murió a causa de las heridas.

Los investigadores señalaron que una de las principales hipótesis apunta a la posible participación de los servicios de inteligencia ucranianos en la colocación del explosivo, aunque desde Ucrania no hubo comentarios oficiales. La causa fue caratulada como asesinato y tráfico ilegal de explosivos.

Según antecedentes citados por la prensa local, Sarvarov había participado en operaciones militares en Chechenia durante la década de 1990 y principios de los 2000, además de haber comandado misiones en Siria entre 2015 y 2016.

El Kremlin informó que Vladimir Putin fue notificado de inmediato sobre el atentado. Desde el inicio de la invasión rusa a Ucrania en 2022, varios altos mandos militares y figuras cercanas al poder han sido blanco de ataques selectivos en la capital rusa, lo que refuerza el clima de tensión interna y de seguridad.

Fuente: BBC