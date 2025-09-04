El fondo Bainbridge presentó un nuevo reclamo ante la justicia de Estados Unidos para cobrar una sentencia de US$95 millones contra Argentina, derivada de bonos impagos del default de 2001. La solicitud, dirigida a la jueza Loretta Preska del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, busca que el Estado argentino transfiera acciones de Aerolíneas Argentinas y el Banco Nación como forma de pago.

Ads

En el escrito, firmado por el abogado Anthony J. Costantini del estudio Duane Morris LLP, Bainbridge señala que, pese a obtener una sentencia firme en diciembre de 2020 por US$95.424.899,38, “el monto permanece completamente impago hasta la fecha”. Ante esta situación, el fondo solicitó a Preska autorizar la entrega de los intereses de propiedad del Estado en dichas empresas estatales. La propuesta incluye tres pasos: la entrega de las acciones por parte de Argentina, su depósito en una cuenta custodiada en un banco de Nueva York y la transferencia de titularidad al fondo o a quien este designe.

Bainbridge, que no aceptó los canjes de deuda ofrecidos por Argentina en 2005, 2010 y 2016, ha buscado ejecutar la sentencia a través de distintos mecanismos de embargo, con resultados dispares. En 2023, intentó quedarse con parte de las reservas del Banco Central, pero Preska rechazó el planteo y el fondo no apeló. Más recientemente, junto con Burford Capital, solicitó acciones de YPF, aunque la Cámara de Apelaciones de Nueva York suspendió la orden y aún evalúa su validez.

Ads

Puede interesarte

El reclamo actual enfrenta obstáculos legales, ya que, según el ex procurador Sebastián Soler, no existen antecedentes firmes en la jurisprudencia estadounidense que avalen la transferencia forzada de acciones de empresas estatales extranjeras. En el caso YPF, el gobierno de Donald Trump respaldó a Argentina, destacando los riesgos para la inmunidad soberana. De avanzar la orden, Argentina podría apelar y solicitar su suspensión, como ocurrió en casos previos.

Por otro lado, Argentina acumula reveses en los tribunales neoyorquinos. Esta semana, Preska rechazó un planteo de la defensa argentina en el litigio por YPF, donde se buscaba limitar el acceso de los fondos a información sobre activos estatales. La jueza desestimó el argumento, afirmando que no había nuevos elementos para reconsiderar decisiones previas.

Ads

Fuente: con información de TN