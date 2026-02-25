En el video, grabado por su hija Mecha, se ve el momento en que el hombre le muestra el tatuaje. Ante la pregunta de hace cuánto lo tenía, respondió que se lo hizo hace cinco años en Argentina.

Susana Giménez quedó impactada al ver su cara tatuada y agradeció el gesto de amor y admiración. “Gracias”, expresó con una sonrisa, visiblemente emocionada por el cariño del fanático.

El encuentro se volvió viral en redes sociales y volvió a demostrar el vínculo que la diva mantiene con su público, incluso estando a miles de kilómetros del país.

VIDEO: https://www.instagram.com/p/DVJbdZhgvcZ/

